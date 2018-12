Roma, Monchi-Di Francesco legati a doppio filo. Totti favorevole al ritiro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche Francesco Totti dietro la decisione della Roma di mandare in ritiro i propri giocatori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui il Pupone si è speso in prima persona perché fosse varato un ritiro a tempo indeterminato, seppur dai contorni abbastanza morbidi (ieri le famiglie dei giocatori sono andate a far visita a Trigoria). Totti, inoltre, sarebbe uno dei principali sostenitori di Di Francesco. Che resta in bilico, e resta legato a Monchi: anche il ds spagnolo spinge per la sua conferma. Destini legati a doppio filo, peraltro, quelli dell'ex Siviglia e dell'ex Sassuolo: in caso di esonero di Di Francesco, Monchi sarebbe pronto a lasciare a fine stagione.