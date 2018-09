Roma, Monchi: "Di Francesco non in discussione, abbiamo fiducia in lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ramón Rodríguez Verdejo, detto Monchi, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport nel pre partita: "Non è facile rimanere normali quando abbiamo cominciato campionato cosi, ma la squadra capisce la situazione, dobbiamo essere convinti che la soluzione si trovi il prima possibile. Karsdorp non convocato? E' normale, abbiamo tre terzini ed è normale che qualcuno resti a Roma, abbiamo Pellegrini, Santon, ed è una scelta tecnica. E' un ragazzo che ha sofferto tanto quando è arrivato lo scorso anno, bisogna avere pazienza con lui e lavorare. Sono 20 anni che faccio questo mestiere, ho ascoltato tante cose su giocatori che poi sono diventati bravissimi. Di Francesco sotto osservazione? Per niente! Noi abbiamo tanta fiducia in lui, sappiamo come lavora e sappiamo cosa ha fatto con la squadra".