Roma, Monchi e Raiola al lavoro per portare Kluivert in giallorosso

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla trattativa tra la Roma e l'Ajax per Justin Kluivert. Dopo aver ottenuto il placet del calciatore (si parla di un quinquennale da 1,3 milioni a stagione), Monchi starebbe cercando di far abbassare le pretese della squadra olandese, avvalendosi anche dell'aiuto di Mino Raiola, agente del ragazzo. La squadra di Amsterdam avrebbe chiesto 30-35 milioni di euro per il cartellino ma i giallorossi sarebbero disposti ad arrivare fino a 25 milioni (comprensivi di bonus).