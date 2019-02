Roma, Monchi e Totti con Di Francesco. Ma se salta spunta Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 7-1 rimediato sul campo della Fiorentina la Roma è piombata in una crisi profonda, ma Eusebio Di Francesco non sarà esonerato. Come ricordato dal Corriere dello Sport, il presidente Pallotta ha lasciato a Monchi ogni decisione sull'area tecnica, allenatore compreso. Per ora dunque nessun cambio in panchina, anche perché tra gli alleati di Di Francesco spicca pure Totti. Nel caso in cui dovessero continuare le sconfitte, però, non ci sarebbe nulla da fare e tra i possibili sostituti per la prossima stagione spunta anche il nome di Maurizio Sarri.