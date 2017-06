Roma, Monchi fissa i tre colpi giallorossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono giorni caldi per la Roma, perché l’intenzione di Monchi è provare a regalare tre colpi a Di Francesco entro la tournée Usa di metà luglio. Il primo è Pellegrini: firma subito dopo il week end, confermato l’inserimento di una clausola rescissoria. Il secondo è, appunto, Foyth: Monchi vuole chiudere a breve, spiega La Gazzetta dello Sport. E il terzo è Karsdorp: la novità è l’appuntamento fissato per lunedì tra Roma e Feyenoord per chiudere l’affare, sulla base di 15 milioni.