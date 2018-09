Roma, Monchi: "Futuro al Barça? Non penso neanche a certe voci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha parlato a Cadena COPE in vista della gara col Real Madrid, soffermandosi anche sul suo futuro: "Ci sono elementi per avere tranquillità e fiducia. Futuro a Barcellona? Sono uno da presente, non mi preoccupo oltre a ciò che mi propone il giorno dopo giorno e ho ancora un contratto lungo con la Roma. Non prendo in considerazione voci infondate come quella di un'offerta del Barça".