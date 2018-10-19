Roma, Monchi già ai saluti? Gomez: "Sicuro che tornerà al Siviglia"

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JUVE-UNITED, INTRECCI DI MERCATO. NEL MIRINO POGBA, LUKAKU E MARTIAL. PIACE JAMES RODRIGUEZ, MA C'E' ANCHE IL NAPOLI. MILAN: HIGUAIN PARLA DELL'ADDIO ALLA JUVENTUS, SIRENE DALLA CINA PER KESSIE'. DERBY DI MILANO PER BARELLA, REBUS HANDANOVIC PER L'ESTATE. NAPOLI: CONCORRENZA DEL WEST...
Oggi
14 Ott Polonia-Italia 0-1
14 Ott Alessandria-Robur Siena 1-1
13 Ott Juventus-Fiorentina 0-1 (Femminile)
13 Ott Casertana-Catania 1-1
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