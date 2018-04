Roma, Monchi: "Non è giusto confrontare Salah e Under"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida di Champions sul campo del Liverpool: "Siamo in un momento molto complicato da gestire perché c'è la voglia di fare qualcosa di importante ma serve l'equilibrio. Oggi sono importanti atteggiamento e mentalità: ricordarsi che sono 180', che si giocherà anche all'Olimpico. Serve concentrazione. Salah e Under? Non è giusto confrontarli. Cengiz si approccia ora al mondo del calcio, Momo è un giocatore fatto. Dobbiamo fare tutto insieme, la stessa cosa che abbiamo fatto con il Barcellona. Ognuno ha la sua forma di contribuire: si è detto molte volte che sono un ds speciale. Mi piace caricare la gente sui social, perché i tifosi vedono i dirigenti come ognuno di loro. E di questa unione ne beneficia solo la squadra. Bellissimo che ci siano 1200 tifosi della Roma qui e loro meritano la nostra attenzione. Decisioni impopolari da prendere? Fa parte del mio lavoro, magari qualcuna è stata sbagliata. Ne sono sicuro. Ma credo che rimanga quello che ognuno fa ogni giorno per il bene della società. Siamo sulla strada giusta e ancora manca tanto ma con il tempo può diventare una squadra con una mentalità più vicina al successo: è il mio sogno e il mio lavoro".