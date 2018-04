Roma, Monchi: "Oggi troppi errori, ma 90 minuti all'Olimpico sono lunghi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha commentato così a Sky Sport la pesante sconfitta di stasera col Liverpool: "Sapevo che il Liverpool sta vivendo un grande momento. Noi abbiamo avuto un buon approccio, facendo quello che dovevamo nei primi 20 minuti. Dopo la prima occasione di Mané però abbiamo avuto paura e abbiamo sbagliato troppo. Il Liverpool da quel momento ha costruito tante palle gol. La Roma ha perso tanti contrasti e tanti palloni, sappiamo cosa abbiamo fatto male, ma non possiamo fermarci qui. Abbiamo ancora la possibilità di andare in finale. Ci aspetta il ritorno all'Olimpico: se i tifosi ci sosterranno come hanno fatto col Barcellona, i 90 minuti di Roma diverranno molto lunghi, anche per il Liverpool".