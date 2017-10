Roma, Monchi pensa alla recompra di Sanabria: costa 11 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Sanabria è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione. Dopo essere stato decisivo al Bernabeu contro il Real Madrid stanotte ha inguaiato la Colombia in vista delle qualificazioni ai Mondiali segnando il gol del 2-1 del suo Paraguay al 94'. Prestazioni importanti che stanno facendo riflettere il direttore sportivo della Roma Monchi, visto che i giallorossi hanno il diritto di recompra fissato a 11 milioni di euro con il club di Siviglia e in estate potrebbero esercitarlo, per trattenere il ventiduenne a Trigoria oppure cederlo realizzando una plusvalenza. A riportarlo è Gazzetta.it.