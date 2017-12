Roma, Monchi: "Schick? Piano con i tempi. Perotti? Siamo tranquilli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro la SPAL: "Schick contro il Qarabag? Piano piano, è stato infortunato per tanto tempo, non dobbiamo affrettare i tempi. Pari tra Napoli e Juventus? Sì, sarebbe meglio, priverebbe di due punti entrambe. Ma il Napoli è forte ed è in un momento di alta fiducia, sarà una bella partita. L'ìncidente di Perotti? È stato fortunato, solo l’auto si è danneggiata. Siamo tranquilli, lui sta bene. Kolarov? Conosce questa città e il calcio italiano, eravamo convinti che il suo percorso sarebbe stato buono. Il rapporto con Totti? È facile, lui vuole le stesse cose che voglio io. Dzeko? Siamo contenti del suo lavoro, per lui è importante fare gol, ma è anche importante l'abnegazione che ha per la squadra".