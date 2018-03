Roma, Monchi: "Sorteggio sfortunato, ma non dateci per spacciati"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha parlato a BeIN Sport in vista della doppia sfida col Barcellona: "Non si può certo dire che siamo stati fortunati al sorteggio. Ci è toccato uno dei rivali più complicati, fra i migliori al mondo, ma a questo livello tutte le squadre sarebbero state difficili da affrontare. Il Barça è favorito, ma la nostra voglia e la nostra motivazione sono molto alte. Barcellona e Manchester City erano le squadre che volevamo evitare, ma lotteremo al massimo delle nostre forze. C'è speranza e la sfida è aperta. Cercheremo di essere all'altezza della situazione, mi auguro che nessuno dia già per spacciata la Roma".