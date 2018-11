Roma, Monchi: "Su Schick voci false, io voglio rimanere qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto prima della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Come è successo all'Inter, le fatiche di Champions League possono essere un campanello d'allarme per la Roma?

"L'Atalanta gioca al 100% ed è una squadra molto fisica. A volte è la testa che manca, più che il cuore o le gambe".

Parliamo di Pastore: si aspettava questa sua fragilità?

"No, questi infortuni non erano prevedibili. Dobbiamo lavorare per evitare queste cose, ha fatto delle prestazioni bellissime. Purtroppo gli infortuni al polpaccio hanno creato dei problemi. Non ha ancora giocato 5/6 partite, ci serve la sua continuità".

A che punto siamo per il rinnovo di Dzeko?

"Ancora non c'è nulla, siamo concentrati sul campionato. C'è ancora tempo".

Si è parlato di un tuo addio. Quanto c'è di vero in queste voci?

"Noi abbiamo tanto fiducia in Schick, non c'è niente di vero su di lui. Lui oggi gioca e deve farlo bene, per vincere. San Fernando è il mio paese non c'è niente di vero, è qualcosa che viene dal cuore. Ma nulla riguarda la mia attività. Io sono contento di lavorare qui, voglio rimanerci per tanti anni. Finché ci sarà la fiducia io rimarrò qua. La mia unica idea è rimanere qui".