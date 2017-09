Roma, Monchi su twitter: "Non c'è miglior regalo di una vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il suo profilo twitter, il direttore sportivo della Roma Monchi ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria contro il Benevento. Al Ciro Vigorito, la sfida è finita 4-0: "Non c'è miglior regalo di una vittoria. Grazie a tutti per gli auguri".