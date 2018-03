Roma, Monchi: "Testa al Crotone. Alisson via? No, è felice qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro il Crotone, il ds della Roma Monchi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "

Dimenticare il Barcellona?

"Certo, oggi dobbiamo avere la testa qui per continuare la lotta alla Champions dopo la vittoria dell'Inter dobbiamo vincere, la testa non deve essere in un altro posto, penso che la squadra è cosciente di questo".

Alisson in vendita?

"No, oggi penso che Alisson sia contento e felice qui alla Roma e noi contenti di averlo qui, tutto quello che esce sulla stampa non è la realtà, noi non sapiamo di alcuna offerte ed interesse, parlo con lui ogni settimana, so che è contento e vuole fare bene qui a Roma".