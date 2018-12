© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi, spiega la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi e tutti gli altri dirigenti giallorossi voleranno a Boston per incontrare il presidente James Pallotta. Un summit previsto da tempo in cui si parlerà, fra le altre cose, della situazione di mister Di Francesco e delle strategie di mercato in vista di gennaio.