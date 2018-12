© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma lo segue da diversi mesi, ora il ds giallorosso Monchi prova ad accelerare per arrivare al cartellino di Razvan Marin (22). Il portale Sportmediaset.it scrive che il dirigente capitolino è volato in Belgio per seguire il centrocampista rumeno dello Standard Liegi, club che ha acquistato il calciatore nel gennaio del 2017.