Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma ha intenzione di ridiscutere le posizioni contrattuali di Lorenzo Pellegrini e Kostas Manolas non tanto per allungare ancora i rispettivi contratti ritenuti già lunghi, quanto per sistemare le clausole dei due giocatori che tengono in sospeso la società perché abbordabili. Il primo ha una clausola da 30 milioni, il secondo d 36. Per questo potrebbe essere intavolata una trattativa con adeguamento e con annullamento o innalzamento delle due clausole.