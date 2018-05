Roma, Monchi vuole rinforzare l'attacco. Berardi e Kluivert jr. nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tempo di bilanci in casa Roma, al termine di una stagione che ha visto i giallorossi protagonisti in Europa ma più distanti dalla Juventus in Italia rispetto agli ultimi anni. Le certezze vengono soprattutto dal reparto difensivo, mentre in attacco ci sarà bisogno di alcuni innesti: Defrel e Schick non hanno convinto e Monchi sta sondando il terreno per Justin Kluivert, che sembra aver rotto con l'Ajax, Berardi e Yacine Brahimi del Porto. Alisson e Dzeko, invece, dovrebbero restare.