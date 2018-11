Roma, Monchin: "Fiducia in Di Francesco, crediamo nel suo lavoro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, prima del match col CSKA Mosca è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Risposte buone in Champions? Qualcosa stiamo sbagliando in campionato. Oggi dobbiamo pensare alla Champions, dove la squadra sta facendo bene. Mi aspetto mentalità e atteggiamenti giusti. Rendimento altalenante dei nuovi? È logico, non tutti hanno lo stesso tempo di adattamento. Justin ha avuto la sfortuna di aver avuto un infortunio. È un ragazzo che deve capire che giocare qui è difficile. Cristante ha bisogno di tempo. Il livello si è alzato. Nel mio percorso ho visto situazioni simili: alcuni hanno bisogno di tempo altri no. Dani Alves ha avuto bisogno di un anno e mezzo per ambientarsi. Rakitic invece è stato subito determinante. Qui a Roma succede lo stesso. Se Celar è pronto per la Serie A? Per fortuna abbiamo una Primavera forte, al di là dei singoli credo che si sta lavorando bene nelle giovanili. In Prima squadra non è facile arrivare. Abbiamo la fortuna di avere u mister che non ha problemi a far esordire i giovani. Loro devono essere pronti. È possibile che qualcuno possa esordire in Prima squadra. Eccessive le critiche nei confronti di Di Francesco? Noi abbiamo fiducia. Credo che il mister stia facendo un lavoro importante. La Roma necessita di un allenatore con mentalità vincente. Il mister ce l’ha. Quando i risultati non arrivano ci sono critiche. Io non ho mai pensato a una cosa diversa rispetto a quello che sto dicendo: credo tanto nel suo lavoro”.