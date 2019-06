Roma, movimenti in difesa: il piano d’azione tra giovani ed idee come Bartra

Fonte: Sportitalia

I movimenti in difesa della Roma tengono banco e influenzano il mercato di casa nostra. A partire dalle tante voci che riguardano Manolas, e che potrebbero modificare le strategie di Petrachi per la costruzione della squadra del futuro. Non è più un mistero, per esempio, che Lyanco sia un profilo più che gradito per le caratteristiche tecniche determinate dal profilo del centrale del Torino. Un giocatore che la Roma segue a prescindere dalle evoluzioni per Manolas, ma che difficilmente Cairo lascerà partire in direzione Trigoria. La Roma lavora dunque anche al futuro, e lo fa seguendo il profilo del promettente centrale del Saint-Etienne Saliba, interessante e futuribile. Qualora si dovesse poi concretizzare la partenza del centrale greco, sono diversi i profili presi in considerazione, i contatti per Mancini dell’Atalanta sono più che datati, mentre spicca come giocatore gradito anche Marc Bartra del Betis di Siviglia, nonostante i costi da sostenere siano proibitivi. Così come non è stata ancora reperita una quadra per il portiere della stessa squadra Pau Lopez, per distacco la prima scelta della società giallorossa, ma al momento ancora senza fumata bianca.