Roma, Nainggolan: "Dopo il Barça non ci credevo. Ora la finale"

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista per l'AS Roma Match Program: "Terzo posto? Siamo là, in corsa. Ora per noi è diventata una ossessione, all’inizio avevamo altri obiettivi, poi sono cambiati, ma nessuno si aspettava che avremmo fatto tanto in Champions. Possiamo dire che la stagione sia in equilibrio rispetto agli obiettivi iniziali. Siamo soddisfatti, stiamo lottando per un posto in Champions per l’anno prossimo e siamo entrati nelle migliori quattro in Europa. Insomma una piccola soddisfazione ce la siamo tolta e ce ne possiamo togliere altre. Dobbiamo rimanere concentrati e cercare di fare una impresa importante. Un bilancio della stagione? La gente si aspettava meglio in campionato e posso essere con loro d’accordo con loro. Però nessuno si aspettava che saremmo arrivati in semifinale in Champions. Abbiamo perso qualcosa in campionato però abbiamo fatto qualche cosa di più in Coppa. Complessivamente non posso dire che siamo soddisfatti ma siamo dentro i nostri obiettivi. Insomma bene in Champions e un po’ meno in campionato, ma l’obiettivo qualificazione è ancora alla nostra portata. Il Liverpool? Non possiamo sottovalutare l’avversario, sono fortissimi, hanno eliminato il City che ha stravinto il campionato. Sarà un partita aperta, nessuna delle due squadre è partita favorita e una delle due deve andare in finale, speriamo di essere noi. Se mi avessero parlato della semifinale di Champions la scorsa estate? Io il giorno dopo la qualificazione con il Barcellona ancora non ci credevo! Sembrava una cosa impossibile. È stato un momento bello per tutti noi, per la società, per i tifosi. Una cosa completa. Non ci avrei mai pensato, dopo il risultato 4-1 dell’andata… adesso ci siamo e speriamo che possa capitare un’altra volta una cosa del genere".