Roma, Nainggolan: "Gol nel derby? Importante come quelli in altre gare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato a Sky Sport commentando il momento della squadra: "Il gol nel derby? Come quelli che faccio in tutte le altre partite. Ovviamente si sa che quando segni in un derby si esalta di più la notizia, ma per me le gare sono tutte importanti, contro la Lazio, contro il Genoa, tanto bisogna vincerle tutte. Fa piacere segnare in un derby ma bisogna pensare ad andare avanti. Se avremo la forza di tenere questo ritmo? Perché no. I risultati sono buoni, dobbiamo tenere questo livello, dare tutti il contributo alla squadra. Alla pari con napoli e Juventus? Non dobbiamo guardare quello, ci sono partite in cui la Juve vince 2-1 con il Benevento, poi gli scontri diretti, pensiamo partita dopo partita. Saranno i risultati a decidere dove arriveremo. Che significato avrà lo stadio di proprietà? Sarebbe una cosa belle per noi, la società, i tifosi, avere una propria casa. Speriamo che vada bene, la Roma ha bisogno di uno stadio suo, io da giallorosso lo spero".