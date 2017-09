Roma, Nainggolan: "Noi contro Di Francesco? Non è così"

Roma-Udinese 3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di Nainggolan a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro l'Udinese, nell'anticipo della 6^ giornata di A:

Come giudichi la gara?

“Abbiamo fatto unna buona prestazione, sicuramente si vedono miglioramenti. Abbiamo preso gol per colpa nostra, ci siamo rilassati un po troppo. Ma in queste partite capita”.

Vi state divertendo?

“Oggi sono mancati un po’ gli ultimi passaggi. Siamo stati criticati presto, dicendo che eravamo contro l’allenatore. Ma penso si stia vedendo che ci siamo messi a disposizione, cercando di fare il meglio per la Roma e in questo momento stiamo sviluppando un calcio migliore rispetto all’inizio”.

L’allenatore ha detto che potete competere alla pari con Juve e Napoli…

“Parlano di quarto posto, terzo posto e favoriti. In questo momento non bisogna pensare a questo ma a lavorare, cercare di vincere ogni partita. Alla lunga si vedrà dove arriviamo. Sicuramente ci vuole tempo per i meccanismi ma stiamo cercando di farli. Tante squadre si sono rafforzate e ci saranno molti più scontri diretti sia per noi che per le altre”.