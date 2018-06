Roma, Nainggolan nome caldo. Contatti anche con l'Atletico Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo l'Inter su Radja Nainggolan. Secondo Sky Sport il Ninja è finito nel mirino anche dell'Atletico Madrid. I primi contatti esplorativi fra la Roma ed i Colchoneros ci sono già stati, anche se il calciatore non è ancora stato interpellato a riguardo. Se l'operazione dovesse andare avanti si tratterebbe di una concorrente di lusso per i nerazzurri, da tempo in pressing per il belga.