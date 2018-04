Roma, Nainggolan: "Ora la Champions è la nostra ossessione"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista per il 'Match Preview' di Liverpool-Roma su Roma TV: "La vittoria contro la SPAL ha messo in mostra la nostra maturità, abbiamo preparato la partita al massimo. Siamo consapevoli di dover far bene in campionato, abbiamo fatto il nostro lavoro creando tanto e ora possiamo concentrarci sul Liverpool, per tanti di noi sarà la partita più importante in carriera. Champions? Siamo lì, per noi è diventata un'ossessione, avevamo altri obiettivi, sono cambiati, nessuno si aspettava che potessimo fare così bene. La stagione è in equilibrio, possiamo essere soddisfatti. Siamo ancora dentro alla Champions League, ci siamo tolti una piccola soddisfazione e possiamo togliercene altre: dobbiamo restare concentrati per fare un'impresa importante. Il giorno dopo la qualificazione non ci volevo credere, sembrava impossibile, un momento bello per tutti noi, per la Roma, per i tifosi, una cosa completa. Non ci avrei mai pensato, chi lo avrebbe pensato? Speriamo possa capitare un'altra volta".