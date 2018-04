Roma, Nainggolan: "Salah forte ma non è solo lui il pericolo nei Reds"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite del Match Program della Roma, il centrocampista giallorosso Radja Nainggolan parla così della sfida contro il Liverpool e dell'andamento in campionato: “Siamo consapevoli che dobbiamo fare bene in campionato, per giocare la Champions l’anno prossimo. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo giocato una buona gara, creato tanto. Adesso possiamo concentrarci sul prossimo obiettivo, il Liverpool. La gara contro gli Inglesi per tanti di noi sarà la partita più importante della carriera. Il gol dopo un mese? Per me il gol non è una ossessione, ne avrei potuti fare molti di più, ne ho sbagliati tanti. Per me è una annata normale, non al livello dell’anno scorso. Però quello che vale sempre più di tutto è la prestazione della squadra, i risultati che ottiene la squadra. Poi fa sempre piacere fare gol, ma se li fanno gli altri sono contento lo stesso”.

Su Schick: "Sono contento che abbia trovato il gol, ha preso la traversa contro la Fiorentina, ma gli mancava il gol. Gli ho sempre detto di rimanere tranquillo, viveva un momento di forma fisica in crescita e ne era consapevole. Gli mancava solo il gol e sono contento che sia arrivato. È una annata un po’ particolare per lui, la gente si aspetta tanto da lui… è giovane e sta cercando di dimostrare le sue qualità. Giocando come sta facendo nell’ultimo periodo, i gol certamente arriveranno”.

Bilancio: “La gente si aspettava meglio in campionato e posso essere con loro d’accordo con loro. Però nessuno si aspettava che saremmo arrivati in semifinale in Champions. Abbiamo perso qualcosa in campionato però abbiamo fatto qualche cosa di più in Coppa. Complessivamente non posso dire che siamo soddisfatti ma siamo dentro i nostri obiettivi. Insomma bene in Champions e un po’ meno in campionato, ma l’obiettivo qualificazione è ancora alla nostra portata. Ovviamente il gol in Champions League mi manca ma non è una fissazione, non vivo aspettando il gol. Quando arriva, arriva… speriamo arrivi un gol importante, non sarebbe male. Mi auguro che faremo una bella partita, chi fa gol non importa. L’importante sarà provare altre emozioni come quelle contro il Barca”.

Liverpool: “Non possiamo sottovalutare l’avversario, sono fortissimi, hanno eliminato il City che ha stravinto il campionato. Sarà un partita aperta, nessuna delle due squadre è partita favorita e una delle due deve andare in finale, speriamo di essere noi. Salah l'uomo da fermare? Non solo lui; se fa tanti gol e produce tanto bel gioco è anche grazie al suo compagni. Ogni squadra è costruita da giocatori che fanno una squadra intera. Il Liverpool ha tanti giocatori che fanno giocare bene gli altri. Proprio come noi. Salah è sicuramente un giocatore importante, fortissimo. Ha fatto molto bene qui a Roma e ora sta facendo la storia in Inghilterra, già al suo primo anno. Noi dobbiamo pensare solo a noi, fare il nostro gioco, come in tutte le altre gare fatte”.

Ritorno all'Olimpico: "Speriamo solo di non dover recuperare un 4-1, perché i miracoli non succedono tutti i giorni! Proviamo a fare un bel risultato in Inghilterra e giocarcela poi in casa. Si può sognare la finale. Io il giorno dopo la qualificazione con il Barcellona ancora non ci credevo! Sembrava una cosa impossibile. È stato un momento bello per tutti noi, per la società, per i tifosi. Una cosa completa. Non ci avrei mai pensato, dopo il risultato 4-1 dell’andata… adesso ci siamo e speriamo che possa capitare un’altra volta una cosa del genere”.