Roma-Napoli, sfida per Muniain: è in scadenza con l'Athletic

SportMediaset dedica ampio spazio ai giocatori in scadenza di contratto nell'estate che verrà. Tra questi c'è anche lo spagnolo, esterno d'attacco, Iker Muniain: la stella dell'Athletic Club de Bilbao ha diversi estimatori, ma potrebbe essere un colpo "alla Monchi" per la Roma o una scommessa per il Napoli. Entrambe le società sono attente agli sviluppi contrattuali del calciatore.