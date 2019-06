© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri si era parlato di un accordo tra il Fenerbahce e Kolarov per il trasferimento del giocatore serbo in Turchia. Secondo Sky Sport, invece, non ci sarebbe stato nessun contatto tra le due parti. Il terzino è in vacanza e ha intenzione di rispettare il contratto che lo lega alla Roma, rimettendo ogni discorso sul proprio futuro nelle mani del nuovo tecnico Fonseca.