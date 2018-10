Roma, nessun incontro per il rinnovo di Under

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Roma ci sono diversi giocatori che potrebbero veder rinnovato il proprio contratto. Tra essi troviamo El Shaarawy (scadenza 2020), De Rossi (scadenza 2019) e Ünder (scadenza 2022), senza escludere i vari Manolas, Lorenzo Pellegrini e Kolarov. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Romanista, la società giallorossa non ha fretta di iniziare le trattative, circostanza indirettamente confermata dall'entourage del turco ("non c'è stato nessun incontro per parlare del contratto di Ünder").