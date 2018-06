Roma, nessuna offerta dell'Inter per Nainggolan

NAPOLI, IL GIORNO DI VERDI. E PER LA PORTA AVANZA SIRIGU. GIOIELLI SAMP, OSTI: “PRAET E TORREIRA, CI SONO LE CLAUSOLE”. PARMA, VIVIANO E SILVESTRE SEMPRE PIÙ VICINI. SASSUOLO, LEMOS VERSO IL RISCATTO - Simone Verdi e il Napoli, affare in dirittura d’arrivo. Oggi sarà il giorno giusto...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 giugno

Ag. Tello: "Bari, peccato per la Serie A. Diversi club su di lui"

Le pagelle del Venezia - Serata da dimenticare per Domizzi, bene Stulac

Frosinone, Longo: "Foggia? Non tocco il tema, la testa è importante"

Palermo, Stellone: "Felice per la finale, dovevamo chiuderla"

Cittadella, Alfonso al 45': "Siamo ancora in partita, non molliamo"

Palermo, Pomini: "Mentalmente stiamo bene, fiducioso per la finale"

Brescia, piace Tremolada. La Ternana lo riscatterà per cederlo

Serie B, è 1-1 fra Frosinone e Cittadella: ciociari in finale playoff

Le pagelle del Frosinone - Dionisi non si risparmia, Gori MVP

Le pagelle del Cittadella - Alfonso determinante, ma l'attacco non brilla

Cittadella, Venturato: "Verona? Non ho parlato con nessuno"

Frosinone, Longo: "Il Palermo sta meglio, ma in finale ce la giocheremo"

Frosinone, Longo: "Cammino non facile dopo il pari col Foggia"

Venezia, Audero: "Fuori a testa alta. Futuro? E' presto per parlarne"

Venezia, Modolo: "Gran risultato arrivare in semifinale playoff"

Il nome di Radja Nainggolan è stato accostato di recente all'Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport , i nerazzurri non avrebbero anccora presentato nessuna offerta per il centrocampista belga.

