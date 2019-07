© foto di Insidefoto/Image Sport

Toby Alderweireld aveva dato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale, ma, come riporta Il Tempo, la missione londinese di Baldini non ha invece portato gli effetti sperati: il consulente di Pallotta ha ricevuto un secco rifiuto da parte del Tottenham alla richiesta di trattare per il difensore centrale ad una cifra inferiore alla clausola rescissoria. Levy, numero uno dei londinesi, non arretra di un centimetro dai 25 milioni di sterline stabiliti dal contratto.