Nicolò Zaniolo (20) tornerà a breve ad allenarsi con la Roma, mentre il Corriere dello Sport scrive della situazione del gioiello giallorosso. A Trigoria non è arrivata un'offerta soddisfacente, non c'è l'accordo col Tottenham mentre la Juventus continua a vigilare. Ieri, in conferenza, il ds Gianluca Petrachi ha rivelato di non averlo mai messo sul mercato.

Tottenham - Ieri Franco Baldini ha incontrato a Londra gli spurs, che hanno offerto 23 milioni di euro più il cartellino di Toby Alderweireld (30) per Zaniolo. Una proposta giudicata non soddisfacente, poiché il club inglese parte dalla valutazione del difensore belga di 28 milioni di euro (cifra della clausola rescissoria). Dunque, stop alla trattativa tra Roma e Tottenham.