Roma, non è finita per Smalling: la prossima settimana nuova offerta al Manchester United

La Roma, rinvigorita dal passaggio di proprietà che è ormai questione di giorni, non molla la presa per Chris Smalling: il centrale è diventato un insostituibile per Fonseca al suo primo anno in Serie A e De Sanctis lo vorrebbe confermare. Già entro la prossima settimana, riferisce la redazione di Sky, il club giallorosso vorrebbe far recapitare una nuova offerta al Manchester United per il difensore inglese.