Roma, non solo Kluivert: si avvicina anche Ziyech

Non solo Justin Kluivert, la Roma lavora per portare in giallorosso anche Hakim Ziyech. Le due trattative sono slegate ma entrambe decisamente calde. Per il figlio d'arte, che ha già detto sì alla Roma, siamo ai dettagli. Un po' più complicata la trattativa per il difensore, perché il marocchino parteciperà al Mondiale e questo potrebbe rallentare l'affare. Lo riporta Il Tempo