Roma, non solo Verde: il Real Valladolid vuole anche Luca Pellegrini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Valladolid guarda ancora in Italia per rinforzare la propria rosa. Come riporta Marca, il club neo-promosso in Liga avrebbe infatti sondato il terreno per il giovane terzino della Roma Luca Pellegrini. In questa sessione di mercato i biancoviola si sono già assicurati dai giallorossi il centrocampista offensivo Daniele Verde.