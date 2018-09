Roma, Nzonzi e De Rossi insieme contro il Real: in avanti c'è Under

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Attenzione in difesa e atteggiamento diverso da parte di tutta la squadra. Eusebio Di Francesco è apparso arrabbiato rispetto a quanto accaduto nelle scorse settimane, ma anche molto determinato a portare a casa un risultato positivo che possa dare la svolta a questo inizio di stagione. La formazione è praticamente già decisa, con un 4-2-3-1 che permetterà al tecnico di inserire tra i titolari sia Nzonzi che De Rossi, a caccia di un equilibrio che possa fare la differenza rispetto alle ultime uscite.

In porta andrà Olsen; in difesa Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo andranno i due campioni del mondo mentre nella linea alle spalle di Dzeko sarà composto da Under, Cristante ed El Shaarawy.