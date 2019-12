Roma, obbligo di guardare avanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma guarda al Natale e sotto l’albero spera di trovare un distacco di 7 punti o meno dalla vetta della classifica, oggi ricoperta da Juventus e Inter. Domani con la Fiorentina sarà l’ultimo test del 2019 e il club giallorosso non può che sorridere pensando a dove si trovava esattamente 365 giorni fa. La scorsa sosta natalizia, Dzeko e compagni, l’hanno passata a 25 punti dai bianconeri primi. Troppi in relazione alle due stagioni precedenti ancora dove le distanze erano rispettivamente di 3 e 7 lunghezze. Dunque l’anno zero della Roma ha riportato entusiasmo e serenità, ma come spesso ribatte Fonseca in conferenza stampa: “Bisogna continuare a lavorare sull’atteggiamento”. Già, perché nonostante il passaggio del girone di Europa League arrivato con il Wolfsberger e la vittoria ottenuta sulla Spal, le ultime due partite dei giallorossi hanno dimostrato come la squadra debba ancora crescere sotto l’aspetto temperamentale.

Contro la Fiorentina, intanto, c’è la possibilità per la Roma di chiudere il terzo tour de force della stagione senza perdere una partita e confermare il quarto posto. La Roma, però, ora ha l’obbligo di guardare avanti e non indietro. Perché è vero che l’obiettivo di stagione è entrare in Champions League il prossimo anno, ma la crescita d’atteggiamento passa anche da questo. Tenere a distanza Cagliari, Atalanta e Napoli facendo la corsa su Lazio, Inter e Juventus sapendo che comunque dal mercato non arriveranno aiuti consistenti. A un giocatore in uscita ne corrisponderà uno in entrata come potrà essere per Kalinic e Petagna. In fin dei conti Fonseca ha già una rosa numericamente adeguata e ha bisogno solo di un paio di sostituti che possano dar fiato ai calciatori più utilizzati. Il resto passa dalla mentalità che il tecnico riuscirà a trasferire alla squadra per evitare di arrivare a marzo come gli scorsi anni senza più obiettivi concreti.