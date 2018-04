Roma, occhi su Sprocati. Ci sono anche Fiorentina e Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si continua a parlare di Mattia Sprocati, attaccante della Salernitana, nelle stanze del calciomercato di Serie A. Secondo quanto riportato da OttoPagine.it il giocatore, vincolato al club campano da un altro anno di contratto, avrebbe avuto la scorsa settimana un colloquio con il suo agente Mario Giuffredi durante il quale non è escluso che si sia parlato di futuro. Nonostante il calo di rendimento nella parte finale di questa stagione Sprocati continua a raccogliere consensi. Fra le squadre interessate all'ex Pro Vercelli anche la Roma che per strapparlo al tandem Lotito-Mezzaroma potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore al milione di euro più il cartellino di Matteo Ricci. Sprocati (24) piace anche ad altri club di Serie A come Fiorentina, Atalanta e Chievo.