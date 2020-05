Roma, oggi riposo e da domani di nuovo a Trigoria per le sedute di squadra

Fonseca concede un giorno di riposo alla squadra che ieri ha continuato ad allenarsi mantenendo il distanziamento sociale, mentre da domani potrà riprendere a lavorare con tutto il gruppo e azzerando i due metri tra un giocatore e l'altro in campo. La Roma, infatti, potrà riprendere ad esercitarsi sulla tattica svolgendo delle partitelle, ma il protocollo resterà comunque rigido. I calciatori avranno l’obbligo di tornare al proprio domicilio una volta terminato l’allenamento, mentre gli spogliatoi saranno agibili mantenendo la distanza di due metri tra ogni giocatore e scaglionando gli ingressi.

Non è vietata la palestra anche se è caldamente consigliata ancora l’attività all’aperto. Chi, però, come Zaniolo deve recuperare anche tono muscolare potrà farne utilizzo. Da evitare, invece, gli assembramenti nelle sale video per le riunioni tecniche. Domani poi sarà una giornata importante anche per tutta la Serie A perché la FIGC girerà al Ministro Spadafora il protocollo per far ripartire anche la Serie A. Obiettivo: avere una risposta il 28 maggio in vista dell’incontro tra Spadafora, Conte e istituzioni del calcio.