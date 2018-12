© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Robin Olsen ha commentato in zona mista il pareggio in rimonta subito contro il Cagliari: "Com’è possibile subire una rimonta così? Non so come sia possibile. Eravamo avanti di due a zero, avremmo dovuto chiudere la partita. I giocatori non sono all’altezza? I cambi non c’entrano niente, eravamo due a zero. Al di là di chi entra è una partita che dobbiamo vincere. Siamo una squadra e quello che conta è giocare da squadra. Cosa ci ha detto Di Francesco? Non lo so perché ero in infermeria. Come sto? Ho preso solamente un colpo, sto bene".