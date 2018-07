Roma-Olsen, operazione da 12 milioni di euro

Fonte: Sportitalia

© foto di Imago/Image Sport

Affare fatto tra la Roma e il Copenaghen per Robin Olsen. L’estremo difensore svedese costerà ai giallorossi 12 milioni di euro così come stabilito dai contatti tra le due società che hanno portato alla fumata bianca tra le parti. Il portiere arriverà a Ciampino questa sera alle 20.35 con il jet privato del suo agente Hasan Cetinkaya e sbrigherà le ultime formalità che porteranno all’ufficialità del suo acquisto. Il lungo inseguimento di Monchi partito dal colpo di fulmine calcistico durante Svezia-Italia, quando la prestazione del nuovo portiere della Roma riveló in tutto e per tutto le sue potenzialità, è arrivato alla sua fase conclusiva. Robin Olsen sarà il nuovo portiere della Roma.