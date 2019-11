© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre cinquecento giorni senza James Pallotta: la Roma e il suo patron non si incontrano nella capitale da più di 17 mesi, da quel 12 giugno 2018 in cui il proprietario americano ha lasciato il consueto hotel di piazza di Spagna scuro in volto per via dell'arresto dell'imprenditore Luca Parnasi (e di altre 8 persone) che hanno gettato più di un'ombra sull'agognato progetto del nuovo stadio di Tor di Valle. Si tratta esattamente di 520 giorni, evidenzia Leggo. Il presidente è intervenuto con post social e qualche nota. Molti giocatori nemmeno lo conoscono di persona visto che in estate è saltata pure la consueta tournée americana. Dal punto di vista dirigenziale la situazione è sempre bollente: Sabatini e Monchi se ne sono andati sbattendo la porta, Baldissoni potrebbe lasciare a breve.