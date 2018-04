Roma, Pallotta: "Alisson resta". E spiega gli addii di Pjanic e Salah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky, il presidente della Roma James Pallotta ha rassicurato i tifosi sulla permanenza di Alisson e spiegato gli addii nel recente passato di Pjanic e Salah: "Non ho alcun interesse a vendere Alisson, so che in diversi, anche il Liverpool, hanno detto di volerlo. Abbiamo un buon contratto con lui Sono sicuro che qualche squadra si presenterà con un sacco di soldi per averlo. In quel momento la decisione spetterà all'allenatore e a Monchi ma non vogliamo venderlo. Lui è una colonna portante di quello che vogliamo costruire, vogliamo ragazzi come lui. Se pensiamo alla vendita di Pjanic o Salah, ecco lì non avevamo scelta. Non c'è stata una decisione del tipo: vogliamo vendere Pjanic. Non è stato così. Se avessi passato più tempo con lui, se mi avessero detto che voleva rimanere, avrei provato a convincerlo, poi magari lo avremmo venduto lo stesso. Salah è voluto andare per mettersi alla prova in Premier. Abbiamo venduto molto nelle passate stagioni e non è quello che voglio fare ora".

