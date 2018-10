Roma, Pallotta chiama Monchi ma la permanenza è sempre più difficile

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri il presidente della Roma James Pallotta ha telefonato al ds Monchi per confrontarsi sulla sconfitta contro la SPAL. Allo spagnolo però non sfugge come il primo consigliere sugli aspetti tecnici resti Franco Baldini, situazione poco gradita dallo spagnolo che fa tornare in ballo le voci sul suo futuro. A fine stagione il dirigente potrebbe anche tornare al Siviglia, club prontissimo a riabbracciarlo nonostante il recente addio, oppure accettare il Barcellona, con i catalani pronti a fargli ponti d'oro pur di portarlo al Camp Nou. Lui nel frattempo lavora per provare a trovare una soluzione a questo momento altalenante della squadra di Di Francesco, ma ogni giorno che passa la sua conferma sembra essere più complicata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.