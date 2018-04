Roma, Pallotta: "Con il Liverpool è un derby per me. Possiamo farcela"

© foto di Federico Gaetano

James Pallotta, presidente della Roma, ha commentato il sorteggio di Champions League, che vedrà i giallorossi affrontare il Liverpool in semifinale. Queste le sue parole, riportate da gianlucadimarzio.com: "Sorteggio grandioso, è come un derby per me. Il Liverpool è dei ragazzi di Boston, John Henry. Sarà divertente e sarà bello rivedere Salah. Mi ha telefonato l’altra sera, gli ho scritto un messaggio ma non ci ho parlato oggi perché ero impegnato in riunioni. Sarà grandioso. Se può essere la rivincita dell’84? Non credo sia una rivincita, è un’altra generazione. Dovrebbe essere una bella partita che non vediamo l’ora di affrontare".

Ancora su Salah: "Gli abbiamo scritto, per 180′ sarà una guerra ma per il resto della vita saremo amici. Mi piace l’andata a Liverpool e il ritorno a Roma. Va bene così. Certo che possiamo vincere, perché non potremmo? Abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene, sappiamo che anche loro giocano bene. Certo che possiamo vincere".

Come affrontare questo importante impegno?

"Dobbiamo solo cercare di giocare e non fare errori. Quando arrivi a questo punto e giochi contro queste 3-4 squadre, devi eliminare quanti più errori possibili, perché queste squadre sono pronte a sfruttarli. Se giochiamo come col Barcellona abbiamo delle possibilità".