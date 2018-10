Roma, Pallotta è furioso: un poker da dentro o fuori per Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro la SPAL, il presidente della Roma James Pallotta è di nuovo furioso con la squadra, così tanto da non far mancare il suo "disgustosta" come commento finale. Le prossime quattro partite, quella in casa con il CSKA, poi le trasferte contro Napoli, Fiorentina e di nuovo il club russo, saranno decisive per conoscere il futuro di Di Francesco. Nonostante l'appoggio totale di Monchi e Totti, tornano a circolare i nomi di Donadoni e Paulo Sousa come possibili sostituti e i risultati nel poker di gare che arrivano, saranno la chiave per conoscere il futuro dell'allenatore giallorosso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.