Roma, Pallotta e un disgusto dal sapore di esonero

La squadra di Di Francesco vista in questo inizio di campionato è la peggiore Roma all'americana. Peggio pure di quella che sette anni fa iniziò con Luis Enrique in modo disastroso. Per questo James Pallotta si è detto "disgustato" al termine della sconfitta contro il Bologna. Toni usati allo stesso modo dopo la gara contro lo Spezia con Rudi Garcia in panchina. Nel 2015 il presidente gettò le basi per l'esonero del francese e, in questa occasione, sembra pronto a fare lo stesso nel caso in cui le sfide contro Frosinon e Lazio non dovessero invertire la tendenza. L'ombra di Antonio Conte si allunga piano piano sulla testa dell'attuale tecnico e il tempo dell'attesa, per una piazza esigente come quella giallorossa, è finito da un pezzo. A riportarlo è La Repubblica.