Roma, Pallotta saluta Gandini: "Grazie per l'impegno e la professionalità"

Fonte: asroma.it

© foto di Federico Gaetano

James Pallotta, presidente della Roma, ha voluto salutare Umberto Gandini, che lascia oggi l'incarico di amministratore delegato del club giallorosso. Queste le sue parole: "Ringrazio Umberto per la dedizione e la professionalità messe al servizio del club in queste stagioni e gli auguro le migliori fortune per le sue prossime sfide".