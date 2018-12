Roma, Pallotta: "Una farsa, questa storia deve finire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Romanista si concentra lungamente sulle parole di James Pallotta. "E' stata una farsa", ha detto dagli Stati Uniti il presidente che avrebbe chiamato i suoi dirigenti già a fine primo tempo per manifestare il suo disappunto (eufemismo) per una direzione arbitrale che ha fatto imbufalire i tifosi. Nel dopo partita è stato un fiume in piena da Boston. "E' incredibile che le cose siano andate in questa maniera. Questo andazzo sta andando avanti da diverse partite, questa storia deve finire".